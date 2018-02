Asiens Anleger ließen sich am Dienstag vom Kurssturz an den US-Börsen verunsichern. Der Nikkei-Index sackte zeitweise um 7 Prozent ab.

Der Kurseinbruch an der Wall Street hat die Börsen in Asien mit in die Tiefe gezogen. In Tokio sackte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 4,7 Prozent auf 21.610 Punkte ab. Im Handelsverlauf hatte er zeitweise mehr als sieben Prozent verloren. Auch in China, Südkorea und Australien liefen Anleger fluchtartig davon. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan brach um bis zu 4,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen ein. Weltweit ...

