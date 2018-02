Stuttgart (ots) -



Anmoderation:



Der Trend zum Teilen statt Besitzen hält offenbar an. Das zeigt sich besonders in der Carsharing-Branche: Vor allem car2go profitiert von dieser Entwicklung und schreibt seine Wachstumsgeschichte fort. Nur knapp 16 Monate nachdem der Pionier und weltweite Marktführer im flexiblen Carsharing die Erfolgsmarke von zwei Millionen Kunden weltweit geknackt hat, kann das Unternehmen schon die nächste Erfolgsmeldung verkünden: Im Januar überschritt car2go die Drei-Millionen-Kunden-Marke. Olivier Reppert (gesprochen franz. Repper), der Geschäftsführer der car2go Group GmbH.:



O-Ton Olivier Reppert



Wir haben die Marke der drei Millionen Kunden geknackt und darauf sind wir wahnsinnig stolz. Das ist auch ein Beleg dafür dass das Thema freefloating Carsharing sehr gut angenommen wird. Und aus verschiedenen Studien wissen wir auch, dass es so weiter gehen wird - in den nächsten Jahren soll sich die Anzahl der Kunden im freefloating-Bereich sogar verfünffachen. Und selbstverständlich wollen wir davon profitieren. (0:26)



car2go profitiert vom anhaltenden Carsharing-Boom. Die hundertprozentige Daimler-Tochter hat für das Geschäftsjahr 2017 jüngst Zahlen veröffentlicht. Die zeigen: Nicht nur die Kundenanzahl nahm im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent zu. Über 24 Millionen Mal wurde 2017 ein car2go Auto von Kunden gemietet - ein absoluter Spitzenwert in der Branche:



O-Ton Olivier Reppert



2017 war ein absolutes Erfolgsjahr. 30 Prozent mehr Kunden, eine deutlich höhere Kundenzahl, Mietdauer und eine deutlich höhere Fahrzeugauslastung. In allen Bereichen und Regionen, wo wir weltweit unterwegs sind, sind wir gewachsen. Und natürlich wird das auch im Jahr 2018 so weitergehen. (0:20)



Die Anzeichen sind gut, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Bereits heute wird alle 1,2 Sekunden irgendwo auf dem Globus eines der 14.000 car2go Fahrzeuge gemietet. Und weil der Carsharing-Boom weltweit anhält, dürfte sich daran nichts ändern - im Gegenteil.



O-Ton Olivier Reppert



Unsere Kunden schätzen unsere Produkte. Sie schätzen die Flexibilität und Individualität an unserem Service. Darin werden wir weiterhin investieren. Ein gutes Beispiel waren 2017 unsere "car2go packages". Da haben wir unseren Kunden jetzt Stundenpakete angeboten und damit auch eine längere Mietdauer für einen günstigeren Preis. (0:24)



Abmoderation:



car2go, der Marktführer im flexiblen Carsharing, wächst von Jahr zu Jahr. Weltweit ist 2017 die Kundenzahl um 30 Prozent auf drei Millionen angestiegen. Mit aktuell 223.000 Kunden bleibt Deutschlands Hauptstadt auch weiterhin die größte car2go Community. Gefolgt von Hamburg mit 184.000 Kunden.



