niiio AG verstärkt strategische Beratungskompetenz - Kristijan Grgurevic als neuer Managing Partner verpflichtet

Görlitz, 06.02.2018. Neuzugang bei niiio: Kristijan Grgurevic übernimmt ab sofort die Position des Chief Commercial Officers bei niiio finance group AG. Damit stärkt die Görlitzer Software-Schmiede ein weiteres Mal ihr Führungsteam, um das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Sowohl die Vision als auch das Lösungs-Angebot der niiio finance group AG ist einzigartig. Für Banken, Finanzdienstleister und ihre Kunden bietet der Software-Hersteller ein breites Spektrum an digitalen Software-Lösungen und gilt als Vorreiter für digitale Finanzdienstleistungen. Mit der jüngsten personellen Verstärkung unterstreicht niiio einmal mehr ihre Wachstumsambitionen im Bereich strategische Unternehmensberatung für Banken und Finanzdienstleister.

Der 41jährige Kristijan Grgurevic wird zukünftig vom Bürostandort Frankfurt aus die Bereiche Vertrieb, Projektmanagement und den Auf- und Ausbau der Beratungskompetenzen im Bereich Strategie und Technologie verantworten. Grgurevic, ursprünglich Diplom-Wirtschaftsingenieur mit zusätzlichem Abschluss in Wirtschaftsrecht, beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Zuletzt war er u.a. tätig als Leiter des Beratungsbereichs Digital Business Integration & Transformation bei der Managementberatung LEADVISE Reply GmbH und zeichnete bei goetzpartners in Frankfurt für den Bereich Strategie und Wachstum mit Fokus auf digitale Unternehmensstrategien und -transformation verantwortlich. Des Weiteren war Grgurevic über 10 Jahre beim Beratungshaus Ernst & Young in unterschiedlichen Positionen, zuletzt als Head of Strategy Consulting, tätig.

"Ich freue mich, dass wir mit Kristijan Grgurevic einen ausgewiesenen Experten im Bereich Digitalisierung gefunden haben, der seine Stärken im Bereich Projektmanagement und Vertrieb auf der strategischen Ebene in unser Unternehmen einbringen wird.", so Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG. Und Kristijan Grgurevic ergänzt: "Mein Hauptaugenmerk wird den Wünschen unserer Kunden und Partner gelten. Meine Aufgabe wird es sein, unsere Kernbereiche strategisch zu stärken und weiter auszubauen."

Über niiio finance group AG:

Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede aus dem sächsischen Görlitz versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren.

Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits ca. 80 aktive Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots.

Mehr unter:

- Website niiio it-services GmbH: www.niiio.de - Produkt-Ansicht niiio Robo-Advisor: www.niiio.com - Website niiio finance group AG: www.niiio.finance - Website DSER GmbH: www.dser.de - Produkt-Portal Portfoliomanagementsystem munio: www.munio.de Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance

