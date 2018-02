FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der Bund-Future zum Wochenstart von der Risikoaversion der Anleger und den massiven Verlusten an den Aktienmärkten profitierte, gibt er am Dienstag im frühen Handel einen Teil der Gewinne bereits wieder ab. Mit Blick auf den Chart seit Mitte Dezember handelt es sich allenfalls um einen kleine Erholung im Abwärtstrend.

An der Spitze der US-Notenbank wurde der Wachwechsel vollzogen. Der neue Fed-Chef Jerome Powell muss sich bereits einen Tag nach Ablegen des Amtseids mit nervösen Märkten auseinandersetzen. Anleihenexperte Dirk Goiny verweist am Morgen darauf, dass sich Alan Greenspan vor langer Zeit in einer ähnlichen Situation befunden hat.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.50 Uhr um 45 Ticks auf 158,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,06 Prozent und das Tagestief bei 158,48 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 103.885 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 18 Ticks auf 130,68 Prozent.

