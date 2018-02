DAX-Analyse am Morgen: Dramatischer Ausverkauf an der Wall Street

Auch zum Start in die neue Handelswoche setzten die Indizes ihre Talfahrt auf breiter Front fort. Für den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) ging es dabei am sechsten Verlusttag in Folge zunächst auf ein neues Jahrestief, das bei 12.622 markiert wurde. Doch nach der Schlussglocke sollte es noch viel schlimmer kommen.

Am späten Abend stürzte der Dow Jones (WKN: 969420 / ISIN: US2605661048) nämlich binnen weniger Minuten um mehr als 1.000 Punkte ab und rutschte zeitweise mit einem Tagesverlust von 6,3% (!) sogar unter die 24.000er-Marke zurück, während der Volatilitätsindex VIX um 100% in die Höhe schoss. Für den X-DAX ging es dabei nachbörslich im Tief bis auf 12.145 Zähler zurück, womit nun ein rabenschwarzer Handelstag droht:

Den vollständigen Artikel lesen ...