Ripple und Bitcoin fallen wie ein Stein Der Bitcoin erlebte seinen ganz persönlichen Black Monday und auch am Dienstag ist das Licht am Ende des Tunnels nicht erkennbar. Die Kryptowährung durchbrach das Niveau von 6500 $ und so wurde das Tagestief bereits unter 6000 $ gebildet. Damit beträgt der Kursverlust seit Sonntag mehr als 30 % und es gibt keinerlei ...

