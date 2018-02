Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Dezember deutlich stärker als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Dezember wegen ungewöhnlich starker Großaufträge deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,8 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um lediglich 0,6 Prozent prognostiziert. Der für November vorläufig gemeldete Rückgang um 0,4 Prozent wurde auf minus 0,1 Prozent revidiert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Dezember leicht

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Dezember leicht nachgegeben. Gegenüber dem Vormonat sank er um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das lässt für die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Produktionsdaten eine ähnlich Entwicklung erwarten und dürfte die Erwartung stützen, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal weniger stark als im dritten gewachsen ist. Volkswirte prognostizieren für Dezember einen Produktionsrückgang von 0,5 Prozent.

Lampe: Deutsche Industrie hat noch Luft

Die deutsche Industrie hat nach Einschätzung des Bankhauses Lampe noch Luft für mehr Wachstum. "Wir haben zwei kräftige Quartalszuwächse hinter uns, die Produktion für das laufende Quartal ist gesichert", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger nach Veröffentlichung unerwartet starker Auftragseingangszahlen für Dezember. Zwar steckten im Zuwachs von 3,8 Prozent viele Großaufträge, doch sei der Anstieg von 0,8 Prozent ohne diese Aufträge auch nicht schlecht.

Draghi warnt vor starkem Euro

EZB-Präsident Mario Draghi hat davor gewarnt, dass der jüngste Kursanstieg des Euro "neuen Gegenwind" für die Geldpolitik bedeutet und genau beobachtet werden muss. Vor dem Europäischen Parlament in Straßburg sagte Draghi, die EZB könne noch keinen Sieg erklären, was die angestrebte Inflation von knapp 2 Prozent angehe. Der neue Gegenwind durch die Schwankungen des Wechselkurses und seine mittelfristigen Folgen müssten genau beobachtet werden.

Kuroda will Geldpolitik nicht bald straffen

Haruhiko Kuroda, Chef der Bank of Japan, hat sich abermals gegen die Spekulationen auf eine baldige Straffung der Geldpolitik gestemmt. Er sagte, dass er es nicht erwäge, das Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen - derzeit an der Null-Prozent-Marke - zu diesem Zeitpunkt anzuheben. "Es ist nicht angebracht, einen vorzeitigen Wechsel bei der Geldpolitik zu vollziehen, um Raum für die Zukunft zu schaffen", sagte Kuroda in einem parlamentarischen Ausschuss.

Australische Notenbank lässt Leitzins auf Rekordtief

Die australische Notenbank hat den Leitzins erneut nicht angerührt. Die Reserve Bank of Australia hielt den Leitzins nach ihrer ersten Ratssitzung in diesem Jahr unverändert auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent, wo er seit Mitte 2016 verharrt. Die Währungshüter richteten ihren Blick einmal mehr auf das schwache Lohnwachstum, das sich ihrer Einschätzung nach noch eine Weile fortsetzen dürfte, und die maue Inflation, die dem Ziel der Notenbank hinterher hinkt.

Bitcoin setzt freien Fall fort - Zeitweise unter 6.000 USD

Die Kryptowährung Bitcoin hat ihren freien Fall fortgesetzt und seit Anfang Januar ihren Wert halbiert. Zwischenzeitlich fiel der Preis unter die Marke von 6.000 Dollar und markierte bei 5.945 Dollar den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Aktuell hat sich die Kryptowährung wieder etwas erholt und verliert noch 4,0 Prozent auf 6.509 Dollar. Der Bitcoin ist damit seit seinem Rekordhoch von über 19.700 Dollar Mitte Dezember um mehr als 60 Prozent eingebrochen.

Tarifabschluss für Metall- und Elektroindustrie erzielt

Ein sattes Gehaltsplus und Anspruch auf eine verkürzte Vollzeit: Nach den ganztägigen Warnstreiks der vergangenen Woche ist für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg ein Tarifabschluss erzielt worden. Die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall verkündeten in der Nacht zum Dienstag in Stuttgart die Einigung. Die 900.000 Beschäftigten im Pilotbezirk erhalten 4,3 Prozent mehr Geld und einen Anspruch auf verkürzte Vollzeit.

Koalitionsgespräche sollen auch am Dienstag fortgesetzt werden

Noch immer keine Entscheidung bei den Verhandlungen über eine Neuauflage der großen Koalition: Union und SPD wollen nach kontroversen Gesprächen über die letzten Knackpunkte noch einen weiteren Tag verhandeln. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betonte aber am Montagabend, dass die Gespräche am Dienstag dann die "Schlussrunde" seien. Es werde sich dann entscheiden, "ob wir die Verhandlungen erfolgreich abschließen oder nicht".

SPD-Verhandler Schneider: Es fehlen nur noch 5 Prozent für Einigung

Am letzten Verhandlungstag über die Neuauflage der großen Koalition hat sich die SPD optimistisch gezeigt, einen Durchbruch zu erzielen. "Ich glaube, 90, 95 Prozent haben wir", sagte der parlamentarische Geschäftsführer, Carsten Schneider. Es fehlten nur noch 5 Prozent, so der Haushaltsexperte seiner Partei im ZDF-Morgenmagazin.

Juso-Chef kündigt Kampagne gegen Koalitionsvertrag an

Die Jusos wollen unmittelbar nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrages eine Kampagne gegen ein erneutes Bündnis aus SPD und Union starten. "Wir haben nur einen überschaubaren Zeitraum und den wollen wir nutzen", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Er kündigte an, noch in dieser Woche auf Tour zu gehen, um gegen die große Koalition Stimmung zu machen. Kühnert will erreichen, dass beim Mitgliederentscheid in den nächsten drei Wochen die Nein-Stimmen in der Mehrzahl sind.

Tillerson schließt US-Gespräche mit Nordkorea bei Olympischen Spielen nicht aus

US-Außenminister Rex Tillerson schließt ein Treffen von US-Vize-Präsident Mike Pence oder anderen Regierungsvertretern mit nordkoreanischen Vertretern bei den Olympischen Winterspielen nicht aus. Bei einer Pressekonferenz in Lima wollte Tillerson die Frage, ob Pence eine Einladung zu einem Treffen mit der nordkoreanischen Delegation annehmen würde, nicht verneinen. "Wir werden sehen, was passiert", sagte Tillerson. Noch sei unklar, ob es irgendeine Gelegenheit für ein Treffen geben werde.

Weißes Haus: Keine Entlassungen an Spitze von Justizministerium geplant

US-Präsident Donald Trump plant nach Angaben des Weißen Hauses angeblich keine Entlassungen an der Spitze des Justizministeriums. Ein Präsidentensprecher trat solchen Spekulationen entgegen. Sie waren durch die Veröffentlichung eines umstrittenen Memos aus dem Kongress ausgelöst worden, in dem angebliche Verfehlungen der Ermittler zur Russland-Affäre angeprangert werden.

Anwälte raten Trump von Befragung durch Sonderermittler ab - Zeitung

Im Zuge der Ermittlungen zur Russland-Affäre raten die Anwälte von Donald Trump einem Pressebericht zufolge von einer Befragung des US-Präsidenten durch Sonderermittler Robert Mueller ab. Die Zeitung New York Times berichtete unter Berufung auf vier informierte Personen, die Anwälte seien besorgt, dass Trump hinterher der Lüge gegenüber Ermittlern bezichtigt werden könne, da er in der Vergangenheit falsche Angaben gemacht oder sich selbst widersprochen habe.

US-Ausschuss billigt Veröffentlichung von Demokraten-Antwort auf Nunes-Papier

Nach dem umstrittenen Geheimbericht zur Russland-Affäre aus dem Lager der US-Republikaner könnte nun auch ein vertrauliches Dokument der Demokraten veröffentlicht werden. Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses stimmte für die Veröffentlichung des Papiers, mit dem die Vorwürfe gegen die US-Bundespolizei FBI widerlegt werden sollen. Das Votum sei einstimmig ausgefallen, sagte der Chef der demokratischen Minderheit im Ausschuss, Adam Schiff.

Machtkampf auf den Malediven spitzt sich zu

Auf den Malediven spitzt sich der Machtkampf zwischen Staatschef Abdullah Yameen und dem Obersten Gerichtshof zu: Wenige Stunden nach der Verhängung eines zweiwöchigen Ausnahmezustands wurden am Dienstag der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Abdulla Saeed, sowie ein weiterer Richter und der höchste Verwaltungsbeamte des Gerichts festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Sicherheitskräfte stürmten das Gerichtsgebäude in der Hauptstadt Male. Die Polizei begründete die Festnahmen mit Korruptionsvorwürfen.

Australien Dez Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,5% (PROG: -0,2%)

Australien 4Q Einzelhandelsumsatz +0,9% (PROGNOSE: +1,0%)

Philippinen Verbraucherpreise Jan +4,0% gg Vorjahr (PROG +3,5%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Jan +3,9% gg Vorjahr

