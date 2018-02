Frankfurt - Im Nachgang zu den wichtigen Datenveröffentlichungen der letzten Woche kehrt etwas Ruhe an der Datenfront ein, so die Analysten der Helaba.Insofern sollte es keine wesentlichen Fundamentalimpulse für das Geschehen an den Renten- und Devisenmärkten geben. Die Rede-Beiträge vonseiten der EZB-Vertreter (Weidmann und Costa) würden kaum Aufschluss darüber geben, ob und wann die EZB eine Zinswende beschließen werde. Zuvor gelte es, die Forward Guidance zu ändern und dies stehe seit Wochen in der Diskussion. Sowohl die Rendite der Bundesanleihen als auch der Euro-Wechselkurs hätten diesbezüglich in letzter Zeit viel vorweggenommen, mithin habe sich Konsolidierungsbedarf aufgebaut, zumal die Analysten heute keinerlei Signale in diese Richtung erwarten würden.

