Oberursel - Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA ist ein Trend hin zu steigenden Renditen an den Bondmärkten zu beobachten, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Es gehe die Sorge um, dass die inflationären Tendenzen in den Vereinigten Staaten und in Europa aufgrund der sehr guten Konjunktur schneller anziehen könnten als in den letzten Wochen von den Marktteilnehmern noch erwartet. So würden einige Akteure nervös, doch für einen Abgesang der seit nun einigen Jahren andauernden Hausse an den Aktienmärkten sei es noch viel zu früh. Für die Investoren an den europäischen und amerikanischen Aktienmärkten gebe es nach wie vor keine wirkliche Alternative zu der Anlage in Aktien, zumal der Wirtschaftsmotor weiterhin auf Hochtouren laufe. Einen zu schnellen Renditeanstieg würden die internationalen Notenbanken deshalb voraussichtlich zu verhindern wissen.

