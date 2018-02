Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-06 / 09:11 *M2 Cobalt erweitert seine Landfläche um weitere 2.400 Hektar!* Gute Nachrichten (LINK) kommen heute vorbörslich von unserem Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1]. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es eine Option zum Erwerb von ungefähr 2.400 weiteren Hektar Landfläche ausgeübt hat. Folglich besitzt das Unternehmen jetzt insgesamt ungefähr 2.800 Hektar in und im Umkreis der Kobaltliegenschaft Silverside, die im Cobalt Camp in Lundy Township ungefähr 30km nordwestlich der Stadt Cobalt, Ontario, liegt. Wir sind der Ansicht, dass M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] eine noch größere Erfolgsstory als Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [2] werden könnte, da Kobalt äußerst selten vorzufinden ist und die Projektflächen mit fast 1.600 km² (160.000 Hektar) geradezu gigantisch sind. Unser Top-Pick wird pro Hektar Landfläche mit lediglich 193 EUR bewertet, wohingegen die Mitbewerber zwischen 1.400 EUR und 180.000 EUR je Hektar Landfläche bewertet werden. *Die heutigen News im Detail* Die historischen Explorationsarbeiten auf der Kobaltliegenschaft Silverside reichen bis in die frühen 1900er-Jahre zurück. Im Jahr 1985 führte Silverside Resources Inc. ausgedehnte geologische Kartierungen auf der Liegenschaft durch und brachte acht Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 1.312m nieder. Das Explorationsziel war zu dieser Zeit eine in Gängen beherbergte Silbervererzung, ähnlich wie im Cobalt Camp, Ontario. Die früheren Explorationsergebnisse zeigten hohe Silbergehalte und nennenswerte Kobaltgehalte in Zusammenhang mit einer in Gängen beherbergten Kupferkiesvererzung auf der Liegenschaft. *Exploration wird vorangetrieben* Die jüngsten Geländearbeiten einschließlich luftgestützter magnetischer und VLF-EM- Erkundungen sowie geochemischer Probennahmen haben bei der Identifizierung bestimmter Anomalien und Strukturen (einschließlich in Gängen beherbergtes Kobalt) geholfen und einige der auf der Liegenschaft in der Vergangenheit durchgeführten Explorationsarbeiten bekräftigt. Basierend auf den jüngsten und historischen Explorationsarbeiten, die auf der Liegenschaft durchgeführt wurden, empfiehlt der vom Unternehmen in Verbindung mit der Transaktion in Auftrag gegebene technische Bericht, einen schrittweisen Ansatz für eine weitere Exploration. Phase 1 sieht weitere Erkundungs- und Kartierungsarbeiten vor einschließlich Schürfgräben und erste Bohrungen zur weiteren Bestätigung und Abgrenzung von Zonen einer Kobaltvererzung auf der Liegenschaft. Basierend auf den Ergebnissen dieser ersten Phase wird als Phase 2 ein ausgedehntes Bohrprogramm ins Auge gefasst. *Simon Clarke, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: * "Wir sind sehr zufrieden damit, den Prozess der Zusammenstellung eines wesentlichen Landpakets im Umkreis der Kobaltliegenschaft Silverside abzuschließen. Diese Liegenschaft bietet unserer Ansicht nach ein signifikantes Potenzial in einem Gebiet, wo Kobalt in der Vergangenheit abgebaut wurde und zurzeit eine beachtliche Exploration nach Kobalt erfolgt. Diese Optionsausübung steht vollkommen im Einklang mit unserem dargelegten Konzept zur Entdeckung neuer Kobaltlagerstätten in Gebieten der Welt, wo keine Kinderarbeit eingesetzt wird und die Kobaltproduktion "konfliktfrei" ist. Während unser jüngster Fokus auf der Durchführung der Akquisition unseres sehr aussichtsreichen Landpakets in Uganda, Ostafrika, und dem Beginn des Arbeitsprogramms dort liegt, so haben wir zunehmendes Interesse an und Aktivitäten für Kobalt im Cobalt Camp in Ontario erlebt. Dies hat unseren Glauben an das Potenzial der Kobaltliegenschaft Silverside bekräftigt und wir sind der Ansicht, dass die Sicherung dieser zusätzlichen Landflächen dieses Potenzial weiter erhöht. *Unsere kürzliche Erstvorstellung:* *Gründer von Millennial Lithium: Kobaltunternehmen mit Blockbuster Potenzial!* Kobaltaktien explodierten in den letzten Wochen und Monaten aufgrund eines massiven Anstieges des Kobaltpreises. Bedeutende Kobalt Projekte in sicheren, politisch stabilen Ländern sind äußerst schwer ausfindig zu machen. Mehr als 80 % der weltweiten Kobaltvorkommen befinden sich im Krisengebiet des Kongo. Wir haben in den vergangenen Tagen einige aussichtsreiche Kobalt-Explorer für Sie unter die Lupe genommen. Wie bei unseren vergangenen, erfolgreichen Empfehlungen haben wir hierbei großen Wert auf ein hochwertiges Managementteam (mit hoher Insiderbeteiligung) gelegt, welches über einen herausragenden Track-Rekord verfügt. Bei unseren Recherchen sind wir auf das nächste Projekt der Gründer von Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [2] gestoßen. Hierbei handelt es sich um das Unternehmen M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1], welches erst seit wenigen Tagen an der Börse notiert ist und sich gleich mehrere hervorragende Projekte sichern konnte! Wir hatten das Unternehmen Millennial Lithium bereits Anfang 2016 vorgestellt, Anleger konnten seit unserer Erstvorstellung (LINK) [3] eine satte Rendite von bis zu 269 % einstreichen! Wir sind der Ansicht, dass M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] eine noch größere Erfolgsstory werden könnte, da Kobalt äußerst selten vorzufinden ist und die Projektflächen mit fast 1.600 km² (160.000 Hektar) geradezu gigantisch sind. Unser Top-Pick wird pro Hektar Landfläche mit lediglich 193 EUR bewertet, wohingegen die Mitbewerber zwischen 1.400 EUR und 180.000 EUR je Hektar Landfläche bewertet werden. Darüber hinaus besitzt das Management rund 50 % aller ausstehenden Aktien - das ist eine enorme Insiderbeteiligung! Das Unternehmen hat erst vor wenigen Tagen den Projekterwerb abgeschlossen, daher haben Sie die Gelegenheit von Anfang an bei der nächsten Erfolgsstory dabei zu sein. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren, denn die Bewertung von 26 Mio. EUR, ist im Vergleich zur Konkurrenz noch sehr günstig! Die Unternehmenskasse ist mit 10 Mio. CAD sehr gut für ein aggressives Explorationsprogramm gefüllt. *Mega Investmenttrend Kobalt* Der Kobaltpreis ist in den letzten 12 Monaten um rund 150 %, auf über USD 74.000 pro Tonne geschossen und hat ein neues 9-Jahres-Hoch erreicht. Dennoch besteht noch Luft zum Allzeithoch von 110.000 USD pro Tonne aus dem Jahr 2008. Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf den Megainvestmenttrend Kobalt. Profitieren auch Sie mit einer Investition in M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1], bevor die breite Masse auf dieses unbekannte, noch attraktiv bewertete Unternehmen aufmerksam wird. Die Kobalt-Aktie von Katanga Mining (WKN A1JLBK) [4], welche über 170.000 Hektar Projektfläche verfügt, explodierte seit Ende 2016 um über 1.400 % von 0,13 CAD auf 2,00 CAD in die Höhe (siehe Chart). Aus einer Investition von 10.000 EUR wurde innerhalb von nur zwölf Monaten ein beachtlicher Betrag von 140.000 EUR. Aktuell wird das Kobaltunternehmen Katanga Mining mit 2 Mrd. EUR an der Börse bewertet - das ist mehr als 79-mal so viel wie der aktuelle Börsenwert (26 Mio. EUR) von unserem Top-Pick M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1], welcher sich auf demselben Mineralisierungstrend befindet und mit 160.000 Hektar ein vergleichbares Landpaket besitzt! *Das gigantische Projekt mit grandioser Geologie* Vor wenigen Tagen sicherte sich M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] im politisch stabilen Uganda 7 gigantische Lizenzen mit einer Gesamtfläche von fast 1.600 km². Uganda liegt in Ostafrika und ist eine ehemalige britische Kolonie, welche über eine transparente, minenfreundliche Gesetzgebung verfügt. Zwei der sieben Lizenzen befinden sich in der Nähe der Weltklasse Kobaltmine Kilembe, welche bereits in der Vergangenheit mehr als 16 Millionen Tonnen kupfer- und kobalthaltiges Erz gefördert hat. Unser Top- Pick besitzt jeweils 25 Kilometer nördlich und südlich der Kilembe Mine zwei Projektflächen, welche sich über 193 km² erstrecken. M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] ist mit dieser Akquise ein herausragender Schachzug gelungen, denn die Projektflächen sind die aussichtsreichsten weit und breit und verfügen über dieselbe Geologie wie die Weltklasse Kobaltlagerstätten im Kongo. Nirgendwo sonst auf der Welt lässt sich Kobalt günstiger und produktiver abbauen als in dieser Region. Bodenproben, die bei den fünf Bujagali-Lizenzen (mit einer Gesamtfläche von fast 1.400 Quadratkilometern) entnommen wurden, ergaben hochgradiges Gold (bis zu 3,49 g/t) sowie bis zu 0,31 % Kobalt. Zur Erinnerung, eine Tonne mit 0,1 % Kobalt hat einen Wert von mehr als 60 USD/t, sodass 0,2 - 0,3 % Kobalt als hochgradig und noch ertragreicher angesehen werden kann. Wie Sie zweifelsohne sehen können, ist das Explorationspotenzial auf den neu erworbenen Liegenschaften geradezu gigantisch. Das Unternehmen wird in Kürze ein aggressives Explorationsprogramm starten. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit jeder Menge positivem Newsflow! *Massive Unterbewertung im Vergleich zur Konkurrenz* Die untere Grafik zeigt eindrucksvoll auf, wie gravierend die Unterbewertung von M2 Cobalt (WKN A2H8WQ) [1] ist. Unser Top-Pick verfügt über ein gigantisches Landpaket von mehr als 160.000 Hektar. Das einzige Kobaltunternehmen, welches ein Projekt mit vergleichbarer Landfläche besitzt, wird mit über 2 Mrd. EUR (Katanga Mining WKN A1JLBK) [4] bewertet! Die anderen Mitbewerber, wie etwa US Cobalt (WKN A2DSP5) [5], eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [6], Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [7] und First

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 03:11 ET (08:11 GMT)