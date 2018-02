TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will das Geschäft mit Versicherungen und der Verwaltung großer Vermögen deutlich ausbauen. Zudem will der seit September 2013 amtierende Unternehmenschef Carlo Messina die Investoren mit hohen Ausschüttungen bei Laune halten - das Papier gehört ohnehin schon seit einiger Zeit zu den Anlegerlieblingen unter den Banktiteln.

Das zeigte sich auch am Dienstag, als die Kurse nach einem Einbruch der Wall-Street weltweit deutlich unter Druck standen: Die Intesa-Aktie startete zwar mit einem Minus von rund einem Prozent, war damit aber einer der stärksten Titel im europaweiten Branchenindex.

Damit das so bleibt will Messina 85 Prozent des 2018 erzielten Gewinns als Dividende ausschütten. In den kommenden beiden Jahren soll es mit 80 und 70 Prozent wieder etwas weniger werden, aber immer noch deutlich mehr als der heimische Rivale Unicredit ausschütten will. Von dem 2017er-Gewinn gibt die Bank 3,4 Milliarden Euro als Gewinnbeteiligung an die Aktionäre weiter. Das sind 20,3 Cent je Anteil - nach 17,8 Cent für 2016.

Möglich macht das eine gute Kapitalausstattung, ein deutlicher Abbau des Bestands an faulen Krediten sowie ein Gewinnsprung im vergangenen Jahr. 2017 habe der Überschuss rund 7,3 Milliarden Euro betragen und damit 4,2 Milliarden Euro mehr als 2016. Der Anstieg geht zwar vor allem auf Sondereffekte infolge der Übernahme der beiden italienischen Krisenbanken Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca im Sommer zurück; ungeachtet dessen schnitt Intesa aber besser ab als Analysten erwartet hatten.

Trotz des Abschlags zum Start am Dienstag gewann das Papier zuletzt deutlich an Wert. Bis zum Montagabend summierte sich der Gewinn in den vergangenen zwölf Monaten auf knapp 38 Prozent und damit deutlich mehr als die meisten anderen Großbanken. Seit dem Amtsantritt Messinas hat sich der Kurs sogar fast verdoppelt. Zum Vergleich: Die Unicredit-Aktie fiel in diesem Zeitraum um rund 30 Prozent.

Dank des starken Kursanstiegs gehört die Intesa mit einem Börsenwert von etwas mehr als 50 Milliarden Euro zu den Schwergewichten der Branche in Europa und ist heute mehr wert als zum Beispiel Unicredit oder der deutsche Branchenprimus Deutsche Bank . Das war beim Start Messinas als Bankchef noch anders./zb/das

