Von Oliver Griffin und Christine Benders-Rüger

LONDON (Dow Jones)--Der britische Öl- und Gaskonzern BP hat im Schlussquartal 2017 wegen Sonderaufwendungen den ersten Quartalsverlust seit Mitte 2016 geschrieben. Der Aktienkurs von BP rutscht am Dienstag in einem fallenden Gesamtmarkt in London um 3 Prozent ab.

Beim Ergebnis vor Bestandswertveränderungen und Sonderposten berichtete der Konzern mit Sitz in London einen Verlust von 583 Millionen US-Dollar nach einem Plus von 72 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz legte im vierten Quartal um 32 Prozent auf 67,82 Milliarden Dollar zu. Der um Bestandswertveränderungen bereinigte Gewinn vervielfachte sich im vierten Quartal auf 2,11 Milliarden Dollar von 400 Millionen Dollar im Vorjahr. Das war mehr als Analysten mit 1,9 Milliarden Dollar geschätzt hatten. Die Quartalsdividende bleibt stabil bei 0,10 Dollar.

Für das Gesamtjahr meldete BP ein Wachstum beim bereinigten Gewinn auf 6,12 Milliarden von zuvor 2,58 Milliarden Dollar. Die Zahlungen im Zusammenhang mit der Ölpest 2010 im Golf von Mexiko lagen im vergangenen Jahr bei 5,2 (Vorjahr 6,9) Milliarden Dollar. Bob Dudley erklärte, 2017 sei eines der stärksten Jahre in der jüngeren Geschichte von BP gewesen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 03:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.