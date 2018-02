Anleger sollten sich heute warm anziehen. Nach dem Absturz an der Wall Street droht auch in Deutschland ein Blutbad zum Handelsstart. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondent Patrick Dewayne außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.