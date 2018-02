06.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: AT&S (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Per 1. April 2018 wird Gerda Königstorfer (46) die Leitung des Bereiches Investor Relations & Communications beim börsennotierten High-End Leiterplattenproduzenten AT&S übernehmen. Sie folgt in dieser Funktion auf Elke Koch, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch per Ende Februar verlässt. Sie verantwortet damit die gesamte Kapitalmarktkommunikation sowie global die interne und externe Kommunikation sowie Public Affairs. Darüber hinaus wird sie auch die Rolle als stellvertretender Compliance Officer...

