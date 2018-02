Der global führende Hersteller von Gasfedern und Dämpfern STABILUS profitiert weiter vom Trend zu Fahrzeugen mit großen Heckklappen. In seinem 1. Geschäftsquartal verbuchte das Unternehmen ein Umsatzplus von 9,4 % auf 230,6 Mio. €. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg sogar um 15,3 % auf 33,9 Mio. €. Im Bereich der Automobilsparte, die 64 % der Erlöse generiert, profitierte STABILUS weiterhin vom anhaltenden Trend zu SUVs und Fahrzeugen mit großen Heckklappen sowie einer entsprechend soliden Nachfrage nach Komfortlösungen mit Gasfedern, Dämpfern und Powerise(R)-Antrieben. Die Erlöse dieser Sparte stiegen um 8,1 % auf 147,6 Mio. €. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 12 %. Für das laufende Geschäftsjahr (endet 30. September 2018) erwartet STABILUS ein organisches Wachstum von rd. 7 % auf 975 Mio. €. Die bereinigte Ebit-Marge wird mit rd. 15,5 % erwartet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen dank der Trends seinen Umsatz um 23,4 % auf 910 Mio. € gesteigert. Die starke Entwicklung des Autozulieferers in Europa unterstreicht das Potenzial der Powerise-Spindelantriebe. Die Aktie hat den Aktionären in der Vergangenheit viel Freude gemacht. Der Titel hat in drei Jahren von knapp 22 auf jetzt 71 € zugelegt. Ende Januar war die Aktie sogar auf ein Allzeithoch von gut 82 € gestiegen. Die aktuelle Korrekturphase bietet m. E. eine günstige Einstiegschance für eine Hebelspekulation.



