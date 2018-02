Im Zuge der Abgas-Affäre lässt die Staatsanwaltschaft München II seit Dienstagmorgen Geschäftsräume in der Zentrale der VW-Tochter Audi in Ingolstadt und im Werk Neckarsulm durchsuchen.

18 Staatsanwälte und Beamte der beiden Landeskriminalämter Bayern und Baden-Württemberg durchsuchen am Dienstag Geschäftsräume in der Audi-Zentrale in Ingolstadt. Auch das Werk Neckarsulm werde laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft durchsucht. Zuvor hatte ...

