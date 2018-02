FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Europas Börsenbetreibern haben sich die Kursverluste am Dienstag in einem sehr schwachen Markt in Grenzen gehalten. Sie profitieren von den Marktturbulenzen, die mit steigenden Börsenumsätzen einher gehen dürften. Im Dax waren die Papiere der Deutschen Börse mit einem Abschlag von 0,53 Prozent der stärkste Titel. Euronext-Papiere geben um marginale 0,09 Prozent nach und die Aktien der London Stock Exchange um 0,86 Prozent.

Am Montag erzielte der Handel mit Dax-Futures mit knapp 140 000 gehandelten März-Kontrakte einen Spitzenwert. Im Bund-Future wurden zuletzt wiederholt mehr als eine Million März-Kontrakte gehandelt. Angesichts der enorm gestiegenen Kursschwankungen dürften sich Anleger zudem erheblich stärker über Optionen absichern. Der US-Volatilitätsindex VIX hatte sich am Vortag mehr als verdoppelt auf den höchsten Stand seit August 2015./bek/das

