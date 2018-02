Frankfurt - Der Metzler Euro Liquidity-Fonds (ISIN DE0009761684/ WKN 976168) investiert vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Aussteller, so die Experten von Metzler Asset Management.Daneben könnten auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die jederzeitige Verfügbarkeit der Mittel bei einer am Geldmarkt orientierten Entwicklung ohne Ausgabeaufschlag sei der Vorteil dieser Anlage.

