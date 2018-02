BURCON STELLT ANTRAG AUF LIZENZ FÜR DEN MARKT FÜR GEREINIGTE CANNABIS-PRODUKTE

BURCON STELLT ANTRAG AUF LIZENZ FÜR DEN MARKT FÜR GEREINIGTE CANNABIS-PRODUKTE

Vancouver, British Columbia, Kanada, 5. Februar 2018 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ("Burcon" oder die "Gesellschaft"), führend in Technologien zur Extraktion, Reinigung und Isolierung natürlicher Produkte, freut sich mitzuteilen, dass die Gesellschaft in den dynamischen Markt für gereinigte Cannabisprodukte eintritt. Burcon ist ein kanadischer Pionier in der Entwicklung neuartiger pflanzlicher Nahrungsergänzung, mit über achtzehn Jahren Erfahrung in Extraktionstechnologien für phytochemische und nutritive Bestandteile und entwickelt Verfahren und Produkte für den globalen Nahrungsmittelmarkt, Wellnessprodukte und Nahrungsergänzungsmittel.

Burcon hat beim Office of Controlled Substances der kanadischen Gesundheitsbehörde den Antrag gestellt, künftig Forschungen für die kommerzielle Produktion von gereinigten Cannabinoidextrakten durchführen zu dürfen. Burcon hat einen Antrag für eine Händlerlizenz ("Controlled Drugs and Substances Dealers License") gestellt und beabsichtigt des Weiteren Partnerschaften mit Cannabis-Anbauern und Anbietern von hanf- und cannabisbasierten Stoffen zu schließen.

Burcons Patent-Portfolio umfasst 243 erteilte Patente in verschiedenen Ländern, darunter 65 U.S.-Patente, sowie über 300 aktive Patentanmeldungen, darunter 39 zusätzliche U.S.-Patentanmeldungen. Die verbindenden Eigenschaften von Burcons Extraktionsverfahren, die sie zugleich einzigartig machen, ist die Anwendung besonders schonender Verfahren. Burcons Technologie verzichtet weitgehend auf hohen Druck, starke Hitze oder aggressive Chemikalien. Burcons neuer Ansatz bei Extraktionstechnologien für natürliche Produkte könnte besonders wertvoll sein angesichts der Tatsache, dass naturbelassene Cannabinoide (Cannabis, das nicht großer Hitze ausgesetzt wurde) für medizinische Zwecke eine bessere Wirksamkeit bei bestimmten medizinischen Indikationen haben können.

"Burcons Strategie ist es, die achtzehn Jahre Know-how in phytochemischer Extraktionstechnologie sowie unser innovatives Wissenschaftsteam und unsere chemischen Ingenieure in unserem technischen Zentrum in Winnipeg einzusetzen, um Technologien zur Produktion von hochreinen cannabis-basierten Bestandteilen zu entwickeln", sagte Johann Tergesen, Burcon's Präsident und Chief Operating Officer. Er fügte hinzu: "Wir können dabei nicht nur unser erfahrenes Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren, sondern auch unser breites Patent-Portfolio bei der Extraktion von pflanzlichen Ausgangsstoffen in die Waagschale werfen. Hinzu kommt unsere über 900 qm große Forschungs- und Produktionsstätte, ausgestattet mit allen erforderlichen analytischen und funktionellen Laboreinrichtungen."

Burcon wurde beim Stellen des Lizenzantrags durch unabhängige Berater unterstützt und beabsichtigt einen oder mehrere Berater zur Unterstützung bei Gesprächen zu künftigen Partnerschaften zu engagieren.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktionell überlegener pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY ist in säurehaltigen Getränken vollkommen transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen Protein-Nährwert und einzigartige Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca .

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können.

CLARISOY ist eine Handelsmarke von Archer Daniels Midland Company.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

