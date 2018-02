Space-X-Gründer Elon Musk will mit seiner neuen Rakete Falcon Heavy einen Tesla zum Mars schicken. Bald sollen Menschen folgen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Eine To-do-Liste.

Dienstagnachmittag am Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral: Auf dem Startpad 39A steht die stärkste Rakete der Welt, die Falcon Heavy. Im Laderaum: ein Tesla Roadster, Lackierung kirschrot. David Bowie singt "Life On Mars?". Die Reise geht auf eine Umlaufbahn hinaus gen Roter Planet - die weiteste Spritztour aller Zeiten.

Man kann es kinoreif nennen oder kindisch, wie Elon Musk, Gründer des Raumfahrt-Start-ups Space X, den Start seiner Rakete schon vorab inszeniert hat. In der beschriebenen Animation schraubt sie sich majestätisch in den Himmel und setzte das Cabrio schließlich im All aus. Der tatsächliche Start der Falcon Heavy - am Dienstag gegen 19.30 Uhr deutscher Zeit - soll erst der Anfang sein.

Schon in sechs Jahren will Musk die ersten Menschen zum Mars schicken. Zwischen 2060 und 2100 soll es schon eine Millionen Marsianer geben. Doch der Weg zum Mars ist weit, kompliziert und extrem riskant. Um das gigantischste Raumfahrtprogramm der Geschichte zu stemmen, hat Musk noch einiges zu erledigen. Eine To-do-Liste.

Die größte Rakete aller Zeiten bauen

Vor eineinhalb Jahren präsentierte Musk die Pläne für seine Big Falcon Rocket. Es soll die mit Abstand größte Rakete aller Zeiten werden, die bis zu 250 Tonnen transportieren kann. Den zwölf Meter großen Tank aus Karbonfasern für ...

