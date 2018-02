München ist erneut trauriger Spitzenreiter in Sachen Staus. 2016 hat die bayerische Landeshauptstadt Stuttgart überholt. 2017 kamen noch einmal vier Stunden auf die Staubilanz.

51 Stunden Stau pro Jahr - in keiner deutschen Stadt haben Autofahrer im Jahr 2017 so lange im Verkehr festgesteckt wie in der bayerischen Landeshauptstadt. Damit ist München zum zweiten Mal in Folge deutsche Stau-Hauptstadt, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Verkehrsdatenanbieters Inrix hervorgeht.

Laut des Reports liegt es vor allen Dingen an den vielen Fußgängerzonen und engen Straßen der Stadt. Erhebliche Investitionen in die Verbesserung des mittleren Rings konnten das Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...