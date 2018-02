Laut Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) sind Unternehmen der für ihre Branche zuständigen Berufsgenossenschaft zugeordnet. Ein Wahlrecht, in welcher Berufsgenossenschaft man Mitglied werden möchte, besteht nicht. Gleichzeitig regelt das SGB VII, dass für ein Unternehmen, das in mehreren Branchen tätig ist, auf die verschiedene Berufsgenossenschaften zutreffen, der Leistungsschwerpunkt des Unternehmens für die Wahl der Berufsgenossenschaft entscheidend ist. Eine Untersuchung der Unternehmensberatung Heckner hat gezeigt, dass Elektroinstallationsbetriebe und Unternehmen, die über ein Ladengeschäft verfügen, in zwei Berufsgenossenschaften versichert sind:

BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik.

Beitragsberechnung

Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft errechnet sich aus der Lohnsumme, der Gefahrenklasse und einer Umlageziffer (Beitragsfuß). Nachfolgend die Formel:

Lohnsumme x Gefahrklasse x Umlageziffer = Beitrag

Der Beitragsfuß der Berufsgenossenschaft ist von der Höhe der Entgelte der Versicherten und den Ausgaben der Berufsgenossenschaft abhängig und wird jährlich neu berechnet.

Aktuell liegt der Beitragsfuß je 1000?€ Lohnsumme bei der BGHW bei 3,89 und bei der BG ETEM bei 2,92. Der Auszug in Bild?1 stammt von einem Innungsmitglied, das sich mit Einzelhandel, aber gleichzeitig auch mit Service und Reparaturen befasst und bei der BGHW versichert ist.

Die Lohnsumme des Unternehmens liegt bei 132.912?€, und die Rechenformel zur Ermittlung des Jahresbeitrags lautet demnach:

132.912?€ x 0,86 x 0,00389 = 444,64?€

Wenn der Betrieb keine Arbeitsunfälle zu beklagen hatte, dann ergeben sich in der Regel Nachlässe, die diesen Betrag noch einmal reduzieren. Im vorliegenden ...

