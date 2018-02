APA ots news: Bindungserklärung zum Internationalen Verhaltenskodex für den Devisenhandel

Wien (APA-ots) - Alle Zentralbanken des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) sind fest entschlossen, die Einhaltung des Verhaltenskodex für den Devisenhandel ("FX Global Code") zu unterstützen und zu fördern. Heute haben sieben Mitglieder des ESZB, darunter die Oesterreichische Nationalbank, zeitgleich eine Bindungserklärung zum FX Global Code abgegeben. 15 der ESZB-Zentralbanken haben ihre Bindungserklärung bereits im November 2017 publiziert. Die übrigen Zentralbanken des ESZB werden dies im Mai 2018 ebenfalls machen. Durch die Veröffentlichung dieser Erklärungen bekunden die unterzeichnenden Zentralbanken des ESZB ihre Entschlossenheit, in ihrer Rolle als Devisenmarktteilnehmer die Grundsätze des FX Global Codes zu befolgen und die Vereinbarkeit ihrer internen Praktiken und Verfahrensweisen mit diesen Grundsätzen sicherzustellen. Mit den Bindungserklärungen unterstreichen die nationalen Zentralbanken, dass die Verhaltensgrundsätze eine bedeutende Rolle spielen, um die Integrität und das Funktionieren des institutionellen Devisenhandels zu fördern. Zur letztendlichen Erreichung der Ziele des FX Global Codes appellieren die Zentralbanken des ESZB darüber hinaus an alle Teilnehmer des Devisenmarkts, den Verhaltenskodex zu beachten.

Folgende Zentralbanken des ESZB haben heute eine Bindungserklärung abgegeben: eská národní banka, Banco de España, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banca Naional a României and the Bank of England.

Anmerkungen: Das ESZB umfasst die EZB und die nationalen Zentralbanken aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union, unabhängig davon, ob sie den Euro eingeführt haben oder nicht.

Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0043 2018-02-06/10:13

AXC0108 2018-02-06/10:20