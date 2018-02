Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstag im frühen Geschäft bei heftigen Kursschwankungen deutlich nach und setzt damit die Talfahrt der vergangenen Tage fort. Auslöser für die massiven Abschläge sind die sehr negativen Vorgaben aus den USA und Asien. An der Wall Street war zum Wochenstart Panik ausgebrochen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sackte zeitweise um knapp 1'600 Zähler ab und damit um so viele Punkte wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag. "Bisher war es eine normale Korrektur. Das, was passiert ist, darf aber als Crash bezeichnet werden", kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Ausverkaufsstimmung aus den Vereinigten Staaten schwappte in der Nacht auf Dienstag auch nach Asien über, wo alle Märkte klar nachgaben. Dabei gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...