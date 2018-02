Berlin (ots) -



Im März eröffnet rent24, einer der führenden europäischen Coworking und Coliving Anbieter, seinen ersten Standort in Leipzig. Im berühmten City-Hochhaus Leipzig am Augustusplatz 9 werden künftig Start-Ups, Freelancer sowie etablierte Unternehmen eine neue Anlaufstelle erhalten. Arbeitsplätze in sowohl offenen Bereichen, als auch privaten Büros werden bei rent24 ergänzt durch gemeinschaftliche Loungebereiche. Die Konferenzräume und Eventflächen können von den Mietern wie auch von Externen genutzt werden.



"Leipzig ist für uns ein spannender Standort mit viel Potenzial", erklärt Robert Bukvic, Founder und CEO der rent24 GmbH. "Die Stadt entwickelt sich stetig weiter und wird zunehmend zur Geburtsstätte neuer Tech-Ideen und Innovationen." Regelmäßige Networking-Events sowie Sport- und Freizeitkurse ergänzen das Portfolio von rent24, für ein ungezwungenes Kennenlernen und angenehmes Miteinander innerhalb der Community. "Wir bringen Berliner Start-Up-Flair nach Leipzig", kommentiert Bukvic. Neben einer einmaligen Aussicht erwartet die Coworker ein innovativer Space im einzigartigen rent24 Design.



Der Augustusplatz ist mit 40.000 Quadratmetern einer der größten Stadtplätze Deutschlands und bietet einen interessanten Mix aus moderner und traditioneller Architektur, der dem Ort seinen besonderen Charme gibt. Nur wenige Gehminuten vom rent24 Coworking Space entfernt befindet sich die Altstadt mit zahlreichen Cafés, Restaurants und Shoppingmöglichkeiten. Direkt an den Standort schließen das Konzerthaus Gewandhaus, das Opernhaus Leipzig oder das imposante Paulinium an.



Über rent24



rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auch Übernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments sowie Möglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom allein arbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmen mit großen Teams ermöglicht rent24 allen Vorteile der Share-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.



