BERLIN (Dow Jones)--CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erwartet keine rasche Einigung zwischen Union und SPD am letzten Verhandlungstag. "Die Nacht wird lang. Da bin ich sehr realistisch", sagte Scheuer vor den Verhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus.

Die Bürger seien zwar unzufrieden darüber, so Scheuer, dass die drei Parteien in die Verlängerung gegangen seien, aber "es muss einfach auch seriös gearbeitet werden und nicht leichtfertig eingeschlagen werden", warb der CSU-General um Verständnis. Der jetzige Zustand ohne echte Regierung dürfe jedoch nicht "bis ultimo" in die Länge gezogen werden.

Uneins sind SPD und Union immer noch, ob Arbeitsverträge künftig nur noch mit sachlichem Grund befristet werden dürfen, und ob Ärzte höhere Honorare aus der gesetzlichen Krankenversicherung beziehen sollen. Beides sind Forderungen der SPD, gegen die sich die Union sperrt. Außerdem wird darüber gerungen, welche Partei welche Ministerien besetzt.

SPD-Chef Martin Schulz war hingegen zuversichtlich, dass im Laufe des Tages eine Einigung gelingen kann. Er sprach von einem Tag der Entscheidung. "Ich habe guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu einem Ende kommen werden", sagte Schulz auf seinem Weg zu den Gesprächen. Es sei vernünftig gewesen, sich vorab zwei Reservetage zu geben. Die brauche es, um eine "seriöse Grundlage für eine stabile Regierung" zu legen.

Ursprünglich sollten die Verhandlungen bereits am Sonntag beendet sein.

February 06, 2018 03:55 ET (08:55 GMT)

