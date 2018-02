Grund sind die negativen Vorgaben aus den USA und Asien. An der Wall Street war zum Wochenstart Panik ausgebrochen. Der US-Leitindex Dow Jones sackte am Montag zeitweise um knapp 1'600 Zähler ab und damit um so viele Punkte wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag. "Bisher war es eine normale Korrektur. Das, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...