Der Danske Bank Senioranalyst Mikael Milhoj geht davon aus, dass der Sterling in den nächsten Monaten an Wert zulegen wird. EUR/GBP technische Analyse "Das GBP begann die neue Woche mit Schwächer und so konnte der EUR/GBP über 0,860 steigen, da der britische Dienstleistung PMI im Januar unerwartet auf 53,0 fiel, nach dem er im Dezember bei 54,2 lag." ...

