* Dank integrierter Aufnahmefunktion alle Bewerbe dann sehen, wenn man will.

* Echtes Live-Fernsehen in HD für Smartphone, Tablet, PC oder TV. * 3TV Abo um nur 7,90 / Monat, im ersten Monat gratis. * Drei knackt die 500 Mio. Minuten TV-Nutzung fürs Jahr 2017.

Die Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeong Chang beginnen am 9. Februar. Aufgrund einer Zeitverschiebung von 8 Stunden sind viele Wettbewerbe, die vor Ort tagsüber stattfinden, in Österreich in der Nacht oder den frühen Morgenstunden zu sehen. Für österreichische Sportfans kein Problem. Denn mit 3TV sehen Sie alles zu Ihrer Zeit. Alle 3TV Übertragungen stehen 7 Tage lang zur

Verfügung.

Jan Trionow, CEO von Drei: "Sie wollen Wintersport. Ihr Körper Winterschlaf? Dank der integrierten Aufnahmefunktion können 3TV-Kunden alle Bewerbe der letzten Nacht dann sehen, wenn sie wollen."

Zwtl.: 12 Monate 3TV: erste Bilanz.

Drei zieht positive Bilanz nach dem ersten Jahr 3TV. Seit dem Projektstart wurde die App von Drei fürs TV-Gerät mit integrierter Aufnahmefunktion rund 50.000 Mal aus den App-Stores bei Google, Apple, Amazon und Samsung geladen und im Jahr 2017 über 1,4 Mio. mal genutzt. Über 173.000 Kunden haben in den letzten 12 Monaten rund 500 Mio. Minuten Kabel-Fernsehen ohne Kabel, Antenne oder Receiver bei Drei genutzt. Seit kurzem ist 3TV auch auf Amazon Fire Tablets empfangbar.

Zwtl.: Erstes 3TV-Highlight 2018: das Hahnenkamm Rennen.

Dank ausreichender Schneelage und guter Wetterbedingungen konnten in diesem Jahr sämtliche Bewerbe in Kitzbühel via 3MobileTV und 3TV live in HD übertragen werden. Die App-Notifikation, dass die Abfahrt gleich startet, ging an rund 450.000 Smartphones und Tablets.

Zwtl.: Innovation in Österreich Dank FFG-Förderung.

3TV ist ein von der FFG gefördertes über mehrere Jahre angesetztes Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft des Fernsehens mitzugestalten, neue Nutzungsformen zu testen und die Digitalisierung Österreichs weiter voranzutreiben. Die Förderung hilft Drei dabei, die damit verbundene Entwicklungsleistung in Österreich zu bewältigen und das zukunftsweisende Produkt in den kommenden Jahren mit zusätzlichen innovativen Features auszustatten.

Zwtl.: Multi-Plattform statt veralteter Boxen.

Bei Drei hat der Kunde die Wahl, auf welcher TV-Plattform 3TV genutzt werden soll: Neben dem aktuellen Amazon FireTV, AppleTV, AndroidTV oder Samsung Tizen SmartTV stehen dem Kunden auch die mobilen Plattformen Android und iOS bzw. im Web via zur Verfügung. 3TV kostet im Abo 7,90 Euro pro Monat. Der damit kombinierbare AppleTV mit 32GB Speicher ist im 3Shop oder via www.dreiland.at um 129 Euro erhältlich.

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

