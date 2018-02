Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Ihr Tiefststände haben die Aktienmärkte in Europa gleich in den ersten Handelsminuten am Dienstag gesehen. Unter dem Eindruck der massiven Kursverluste an der Wall Street startete der deutsche Benchmark-Index bei 12.233 Punkte, ein Minus von rund 3,5 Prozent. Die niedrigen Kurse wurde dann allerdings von Schnäppchenkäufern genutzt. So ging die Aktie der Allianz nach einem 1. Kurs bei 181,90 Euro sofort in die Vola-Unterbrechung. Aktuell handelt der Wert mit einem Abschlag von 2,2 Prozent bei 193,80 Euro und damit 12 Euro über dem Tagestief. Eines steht damit fest - die Volatilität ist zurück.

Der DAX handelt aktuell nur noch 1,8 Prozent leichter bei 12.454 Punkten, und damit bereits 220 Punkte über Tagestief. Der Euro-Stoxx-50 verliert 1,4 Prozent auf 3.429 Punkte. Die Renditen der europäischen Staatsanleihen kommen im Gegenzug zurück. Sie gelten als sichere Häfen bei steigender Risikoaversion der Anleger. Auf der anderen Seite fällt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen um 4 Basispunkte auf 0,70 Prozent. Der Euro handelt mit 1,2420 kaum verändert zum Vortag.

Als Auslöser für die Verkaufswelle an der Wall Street wurden verschiedene Gründe genannt. Fakt ist, die Zeit der ultralockeren Geldpolitik der großen Notenbanken vorbei ist. Dazu kommt die Angst vor steigenden Zinsen und zu hohen Bewertungen. Während Janet Yellen, deren Amtszeit als US-Notenbank-Chefin am Wochenende endete, die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten bei sinkender Volatilität begleitet hat, dürfte ihr Nachfolger Jerome Powell seinen ersten Arbeitstag als Fed-Präsident nachhaltig in Erinnerung behalten. Denn die extrem niedrige Volatilität ist über Nacht aus dem Markt geflogen und hat an der Wall Street immer wieder zu Verkaufswellen geführt. Das sogenannte Angstbarometer VIX stieg am Montag auf fast 40, dies ist der höchste Stand seit August 2015.

DAX historisch betrachtet nicht teuer

Nach einem schwachen Handelsstart setzte bereits schnell die Stabilisierung an den Börsen in Europa ein. Die Bewertung am deutschen Aktienmarkt ist niedriger als zum Beispiel an der Wall Street. So verwies die DZ Bank am Vortag bereits darauf, dass der DAX im Mittel mit den 12,1 fachen des erwarteten 2019er Gewinns bewertet sei, und damit im historischen Vergleich nicht teuer.

Defensive Werte wie die Aktien aus dem Immobiliensektor behaupten sich vergleichsweise gut in diesem Umfeld, so verlieren Vonovia lediglich 0,3 Prozent. Auf der anderen Seite verlieren die Aktien der Banken und Finanzdienstleister überdurchschnittlich. Der Banken-Sektor büßt in Europa 1,4 Prozent ein.

Munich Re mit Gewinneinbruch

Unternehmensnachrichten wie Quartalszahlen gehen in diesem Umfeld etwas unter. Am Morgen lieferte der Rückversicherer Munich Re Zahlen, die auf den ersten Blick nicht überzeugten. Die Aktionäre müssen nach dem katastrophenbedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine Erhöhung der Dividende verzichten. Vor allem die Hurrikane in der Karibik und Erdbeben in Mexiko haben das Ergebnis im Gesamtjahr belastet. Im vierten Quartal konnte der Rückversicherer seinen Gewinn dagegen steigern. In der Erneuerungsrunde zum 1. Januar zogen die Preise im Rückversicherungsgeschäft leicht an. Die Aktie verliert 4,9 Prozent.

Die Geschäftszahlen von Jenoptik werden im Handel als "gemischt" eingestuft. Dafür überzeuge allerdings der Ausblick. Angesichts der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn (20 Prozent) könnte der Titel aber stärker unter Druck geraten. Jenoptik stellen mit einem Abschlag von 7,5 Prozent das Schlusslicht im TecDAX.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.428,91 -1,43 -49,86 -2,14 Stoxx-50 3.050,20 -1,42 -43,94 -4,02 DAX 12.453,77 -1,84 -233,72 -3,59 MDAX 25.297,20 -1,62 -417,29 -3,45 TecDAX 2.481,88 -2,82 -71,95 -1,86 SDAX 11.674,06 -1,79 -212,29 -1,79 FTSE 7.210,24 -1,70 -124,74 -4,59 CAC 5.216,71 -1,31 -69,11 -1,80 Bund-Future 158,68 -0,36 -1,92 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Mo, 17:56 % YTD EUR/USD 1,2419 +0,34% 1,2389 1,2409 +3,4% EUR/JPY 135,65 +0,43% 135,10 136,66 +0,3% EUR/CHF 1,1584 +0,43% 1,1567 1,1630 -1,1% EUR/GBP 0,8884 +0,29% 0,8870 1,1289 -0,1% USD/JPY 109,26 +0,12% 109,09 110,12 -3,0% GBP/USD 1,3980 +0,07% 1,3963 1,4009 +3,5% Bitcoin BTC/USD 6.004,22 -11,53% 6.072,90 7.247,28 -58,20 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,89 64,15 -0,4% -0,26 +5,7% Brent/ICE 67,18 67,62 -0,7% -0,44 +1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,11 1.339,54 +0,0% +0,57 +2,9% Silber (Spot) 16,84 16,73 +0,6% +0,11 -0,6% Platin (Spot) 996,80 990,30 +0,7% +6,50 +7,2% Kupfer-Future 3,19 3,22 -0,9% -0,03 -3,3% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 03:58 ET (08:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.