Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau bleibt gut in Fahrt. Im Dezember lagen die Bestellungen um 7 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Inlandsnachfrage wuchs um 11 Prozent, die Auslandsbestellungen verbuchten ein Plus von 5 Prozent. Dabei kamen die Impulse allein aus den Nicht-Euro-Ländern mit plus 10 Prozent. Die Bestellungen aus den Euro-Ländern lagen um 8 Prozent unter der Vorjahresbasis, die allerdings ungewöhnlich hoch ausgefallen war.

VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers zeigte sich besonders erfreut über den zweistelligen Zuwachs im Dezember aus dem Inland. Im Gesamtjahr 2017 konnte der Maschinenbau die Auftragsbücher mit einem Plus von 8 Prozent erfolgreich schließen. Allerdings ist die Schere zwischen Inlands- und Auslandsnachfrage noch immer groß: Während die Bestellungen aus dem Ausland um 10 Prozent zulegen konnten, wuchsen die Inlandsorders nur um 5 Prozent.

"Die künftige Bundesregierung ist gefordert, mit Hilfe einer wachstumsfreundlichen Politik dafür zu sorgen, dass sich Deutschland seine Zukunft nicht wegen zu geringer Investitionen verbaut", betonte Wiechers. "Aber auch die Tarifpartner stehen in der Verantwortung, die langsam anziehenden Inlandsinvestitionen nicht abzuwürgen."

Im Dreimonatsvergleich Oktober bis Dezember legten die Bestellungen insgesamt um 10 Prozent zum Vorjahr zu. Das Inland verbuchte ein Orderplus von 13 Prozent, das Ausland von 9 Prozent, wobei die Euro-Länder um 6 Prozent und die Nicht-Euro-Länder um 10 Prozent zulegten.

Der VDMA vertritt mehr als 3.200 Betriebe des mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbaus. Mit aktuell gut 1 Million Beschäftigten im Inland und einem Umsatz von 220 Milliarden Euro (2016) ist die Branche größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 04:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.