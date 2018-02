München - Das Katastrophenjahr 2017 hat dem weltgrössten Rückversicherer Munich Re einen noch herberen Gewinneinbruch eingebrockt als gedacht. Unter dem Strich verdiente der Dax-Konzern gerade noch 375 Millionen Euro - nach knapp 2,6 Milliarden ein Jahr zuvor. Die Aktionäre will der Vorstand mit einer stabilen Dividende bei der Stange halten. Eine Gewinnprognose für 2018 gab der Vorstand um den neuen Konzernchef Joachim Wenning bei der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen am Dienstag zunächst nicht ab.

Am Finanzmarkt ging es für die Munich-Re-Aktie im allgemeinen Abwärtstrend besonders stark nach unten. Kurz nach Handelsstart verloren die Papiere 4,7 Prozent an Wert auf 181,55 Euro. Munich Re war damit der am stärksten gebeutelte Wert im Dax.

"Auf unsere Dividende ist Verlass", sagte Finanzchef Jörg Schneider in München. Dank der starken Finanzlage könne die Munich Re die hohen Katastrophenschäden gut verkraften. Positiv stimmt das Management, dass die Preise in der Rückversicherung als Reaktion auf die hohen Schäden wieder anziehen.

Teuersten Jahr der Geschichte für Versicherer

Vor allem die Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria" hatten 2017 für die weltweite Versicherungsbranche zum teuersten Jahr der Geschichte gemacht. Hurrikane und andere Naturkatastrophen kosteten die Branche nach Berechnungen der Munich Re weltweit rund 135 Milliarden Dollar. Die Munich Re musste allein für die Folgen der drei Stürme mit 2,7 Milliarden Euro geradestehen.

Von seinem ursprünglichen Gewinnziel von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro für 2017 hatte sich der Vorstand daher im Herbst verabschiedet ...

