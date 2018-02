"Momentan liegen wir gut zwei Wochen vor unserem ursprünglichen Zeitplan", sagt Achim Meyer, Geschäftsführer Harting Logistics zum Baufortschritt des European Distribution Centre (EDC). Mit dem neuen Distributionszentrum will der Steckverbinderhersteller seine Lieferperformance verbessern und die Grundlage für Wachstum der Unternehmensgruppe schaffen. "Wenn alles fertig ist, sollen die Waren noch am selben Tag der Bestellung unser Distributionszentrum in Richtung unserer europäischen Kunden verlassen", sagt Meyer. Er und Sven Düker, Projektmanager Bau im Bereich Facility Management, zeigten nun einer Gruppe von internationalen und deutschen Fachjournalisten die Baufortschritte an der Marie-Harting-Straße 1 in Espelkamp.

In den vergangenen Tagen wurde der Stahlbau für das Palettenlager mit 6.900 Plätzen sowie für die zwei Hubbalkenspeicher und für den Shuttle-Konsolidierungspuffer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...