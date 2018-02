Hamburg - Die in der letzten Woche zaghaft begonnene Unruhe am Rentenmarkt sorgte für eine heftige Korrektur und einen "Sell-off" an den globalen Aktienmärkten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in der Vorwoche 4,16% und somit seine ganze Jahresperformance verloren.

