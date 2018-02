HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat SMA Solar nach einer Investorenveranstaltung von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 39 Euro angehoben. Der Wandel vom reinen Hersteller von Solar-Wechselrichtern zum Anbieter von Energiedienstleistungen komme bei den Anlegern gut an, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er traut dem Unternehmen nun höhere und vor allem profitablere Umsätze zu./ag/mis

Datum der Analyse: 06.02.2018

ISIN DE000A0DJ6J9

AXC0116 2018-02-06/10:38