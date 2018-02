Essen - Nach dem deutlichen Renditeanstieg der vergangenen Tage konnte gestern ein altbekanntes Muster beobachtet werden: Mit den deutlichen Verlusten an den Aktienmärkten setzte eine Flucht in Sicherheit, also vor allem US-Treasuries und deutsche Staatsanleihen, ein, sodass sich die Renditeniveaus ermäßigten, so die Analysten der National-Bank AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...