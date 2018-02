Der Nahrungsmittelgigant PepsiCo (ISIN: US7134481081, NYSE: PEP) wird am 30. März 2018 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 80,50 US-Cents an seine Aktionäre ausbezahlen (Record ist der 2. März 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,22 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 114,46 US-Dollar (Stand: 5. Februar 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,81 Prozent. PepsiCo zahlt seit 1965 ...

