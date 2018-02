Bei exakt 13,11 Euro markierte die Aktie ihr Kurstief des vergangenen Jahres. Dies passierte im September und von da an blies der Bankentitel aus dem DAX zur Aufholjagd. Zwar notierte die Aktie der Deutschen Bank Anfang November noch auf einem Zwischentief bei 13,82 Euro. Ehe das Papier bis über 17 Euro haussierte. So wurde das Dezember-Hoch bei 17,12 Euro markiert. Doch das Kurshoch des vergangenen Jahres wurde bereits im Februar bei 17,82 Euro erklommen und wurde im weiteren Jahresverlauf nicht mehr erreicht. Denn wie eingangs erwähnt, korrigierte die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen Wochen. Damit scheint die Dynamik aus charttechnischer Sicht erst einmal raus aus dem DAX-Titel. Eine Seitwärtsbewegung ...

