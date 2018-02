HONGKONG, 6. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Wir machen Smart Contracts für jedermann zugänglich". Dies sagte Steve Deng, Chef-KI-Wissenschaftler von MATRIX, während einer BlockChain-Konferenz in Hongkong am 16. Januar, nur einen Tag bevor MATRIX bekannt gab, dass das ICO mit 13.227,5 generierten ETHs ein voller Erfolg war.

Das BlockChain-Startup, das offiziell im September 2016 gestartet wurde, hat einen Marktwert von 360 Millionen USD und strebt an, einen Platz unter den Top 100 der globalen Kryptowährungen einzunehmen. Offensichtlich fühlen sich Investoren angezogen und gewinnen Vertrauen.

Als Deng gemeinsam mit seinem Team den 1. Preis im weltweit führenden KI-Wettbewerb "Pascal and COCO" gewann, hat der Tsinghua-Professor wohl nicht vorausgesehen, wie künstliche Intelligenz die Zukunft von BlockChain prägen würde. Sein Team konzentriert sich auf Deep-Learning-basierte Bayes-Algorithmen. Er selbst war bereits Projektleiter zahlreicher nationaler Forschungsprojekte. Derzeit betreut er für MATRIX die Entwicklung eines Algorithmus für maschinelles Lernen.

MATRIX hat mit der Fusion von BlockChain und AI Technology eine revolutionäre BlockChain-3.0-Kryptowährungslösung entwickelt, die deutlich gesteigerte Transaktionsgeschwindigkeiten, natürliche Sprachverarbeitung für Anwender, verbesserte Sicherheit bei Smart Contracts und Mining-Aktivitäten von allgemeinem Wert bietet.

"BitCoin-Mining verbraucht 17 % der gesamten globalen Rechenleistung. Somit stellen Hash-Berechnungen für die Menschheit eine ungeheure Verschwendung von Ressourcen dar." Das MATRIX-Team möchte diesen Status quo offenbar in Frage stellen. Das Team, zu dem führende Experten der Branche gehören, wie Bill Li (Chief Network Architect), Ethan Tian (Chief R&D Engineer) und Tim Shi (Chief Chip Scientist), erfindet ein neues Bayessches Mining-System, mit Mining-Aktivitäten für die Unterstützung medizinischer Diagnosen, komplexer Finanzmodellierung, Verhaltenserkennung und anderer Zwecke außerhalb der Kryptowährungen, die eine enorme Rechenleistung benötigen.

Owen Tao, CEO von MATRIX, mit einem Doppelabschluss in Physik und Ökonomie von der Peking University, erwähnte auf der gleichen Konferenz, dass MATRIX ein Open-Source-Ökosystem mit einer klaren Roadmap ist. "Infrastruktur und Private Chain werden im September 2018 fertiggestellt sein, Mining- und Big-Data-Anwendungen folgen im März 2020", sagte er. "Dies wird große Auswirkungen auf Marktsektoren wie das Kredit- und Finanzwesen, Medizin, Energie und die intelligente Stadt haben."

Fakten zum MATRIX-ICO:

Das MATRIX-ICO endete am 17. Januar um 3:07:02 Uhr (UTC).

Insgesamt wurden in 212 Transaktionen 13.227,5 ETHs verkauft.

MATRIX-ICO Coin Investor: 3888 Transaktionen

Benutzerdaten zu MATRIX-ICO: Registrierte Benutzer: 69543. Aktive Benutzer: 60924. KYC-Benutzer: 22926

Über Matrix

MATRIX ist als Blockchain der neuen Generation konzipiert und setzt die neuesten Techniken der Künstlichen Intelligenz (KI) ein, um die Landschaft der Kryptowährungen zu revolutionieren. MATRIX unterscheidet sich von früheren Blockchains durch bahnbrechende Technologien für den Aufbau von autonomen und selbstoptimierenden KI-fähigen Blockchain-Netzwerken, die sich durch Multi-Chain-Collaboration und die Entkopplung von Daten- und Steuerblöcken auszeichnen.

