Kommentare und Einschätzungen zur Einigung von IG Metall und Arbeitgebern auf einen neuen Tarifvertrag:

IG Metall Küste will über Übernahme von Pilotabschluss verhandeln

Der Bezirk Küste der IG Metall hat den Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie für Baden-Württemberg begrüßt und will am Donnerstag über die Übernahme der Pilotvereinbarung verhandeln. Baden-Württemberg gilt wegen des ersten Tarifergebnisses der aktuellen Runde nun als Pilotbezirk. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle übrigen Bezirke die Einigung im Grundsatz übernehmen, ist groß. Die Tarifkommission des Bezirks Küste will das Ergebnis am Mittwoch diskutieren, für Donnerstag sind dann Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall über eine Übernahme des Abschlusses geplant.

February 06, 2018 04:24 ET (09:24 GMT)

