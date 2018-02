Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat den Schwung aus dem alten Jahr mit in das neue Jahr genommen und sich nach Angaben des Konzerns als Marktführer in Deutschland behauptet. Gefragt waren vor allem SUV und E-Klasse-Modelle.

Im Januar wurden laut der Daimler AG 193.414 Mercedes-Benz verkauft, ein Plus von 8,4 Prozent. In Europa (+5,9 Prozent) und Asien-Pazifik (+14,4 Prozent) seien mehr Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als je zuvor in einem Januar. In China war der Januar gar der beste Monat überhaupt, der Absatz kletterte um 16,4 Prozent auf 68.425 Pkw.

"Mit über 193.000 verkauften Modellen von Mercedes-Benz haben wir im Januar den erfolgreichsten Jahresstart der Unternehmensgeschichte erzielt und sind mit der Vorstellung der neuen G-Klasse emotional ins neue Jahr gestartet", wird Vorstandsmitglied Britta Seeger, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb, in einer Mitteilung zitiert.

In Deutschland übertraf der Absatz von Mercedes-Benz die Verkaufszahlen des Vorjahresmonats um 21,6 Prozent. Insgesamt nahmen 21.907 Kunden einen neuen Mercedes-Benz in Empfang, mehr als je zuvor in einem Januar. Auch in Spanien, Portugal, Polen und Schweden wurden im Januar Absatzrekorde erzielt.

In der NAFTA-Region sank der Absatz um 1,8 Prozent auf 29.452 Fahrzeuge.

Getrübt wurde das Bild der Sparte Mercedes-Benz Cars durch das weiter nachlassende Interesse am Smart. Von den Stadtflitzern verkaufte der Konzern im Januar 9.229 Stück und damit 4,4 Prozent weniger. Im größten Absatzmarkt Deutschland erhöhte sich der Verkauf dagegen deutlich um 30,3 Prozent. Angetrieben wurde er durch die unverändert sehr hohe Nachfrage nach den elektrischen Modellen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/brb

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 04:30 ET (09:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.