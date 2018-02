Künstliche Intelligenz ist in vielen Lebensbereichen bereits im Einsatz. Eine Umfrage zeigt, wie die Bürger zu der Technologie stehen.

Ob Sprachassistenten, selbstfahrende Autos oder intelligente Roboter: Künstliche Intelligenz (KI) zählt zu den Schlüsseltechnologien der kommenden Jahre. Einer aktuellen Studie zufolge glauben zwei Drittel der Menschen in Deutschland (66 Prozent), dass KI-Technologien ein Wachstumsfaktor für die Wirtschaft sein werden. "Künstliche Intelligenz ist die digitale Schlüsseltechnologie schlechthin", sagte Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom, bei der Vorstellung der Ergebnisse am Dienstag in Berlin. Deutschland gehöre hier weltweit zu den "stärksten" Standorten und müsse diese "gute Position halten und ausbauen".

Für die Studie wurden 1008 Personen befragt. Hintergrund ist eine gemeinsame Veranstaltung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und des Bitkom. Anlässlich des Safer Internet Day 2018 richten beiden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...