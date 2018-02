Die Zinsangst geht um. Bis auf 2,88 Prozent sind die zehnjährigen Renditen in den USA angestiegen und hierzulande ging es auf 0,77 Prozent. Anleger schichten in Anleihen um, denn nun sind Anleihen auf diesem Zinsniveau wieder deutlich attraktiver geworden. Zum ersten Mal seit der Finanzkrise ist das BIP-Wachstum in den USA höher als die Arbeitslosenrate. ...

