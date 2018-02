Pune, Indien (ots/PRNewswire) -



Eine der größten standortnahen Solarinstallationen der Knorr-Bremse Group weltweit



CleanMax Solar, Indiens größter Entwickler von Solardachanlagen mit einem Marktanteil von 24 % (laut Bridge to India Rooftop Solar Map, Mai 2017), hat für Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles India Pvt Ltd, weltweit führender Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, eine Solardachanlage installiert. Standort der Solaranlage, eine der größten ihrer Art weltweit, ist das Knorr-Bremse-Produktionswerk in Hinjewadi (Pune). Die Solardachanlage mit einer Kapazität von 600 kWp soll pro Jahr schätzungsweise 870.000 Solarstromeinheiten erzeugen und den Kohlendioxidausstoß um 600 Tonnen reduzieren. Diese Solaranlage in Hinjewadi wird 30 % des werkseitigen Strombedarfs decken. Sie basiert auf dem 'Pay-as-you-go'- oder OPEX-Modell -- ohne Investition, ohne Risiko und ohne Stress. Der Strompreis liegt um 45 Prozent unter dem Preis für Netzstrom, was Knorr-Bremse Einsparungen im Bereich von jährlich 3,4 Mio. INR bringen wird.



Gajanan Nabar, CEO von CleanMax Solar, sagte über das Projekt: "Für uns als Branchenführer bei Solardachanlagen für Unternehmen ist dieses Projekt mit Knorr-Bremse eine ausgezeichnete Gelegenheit, um den Kunden beim Erreichen seiner Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und gleichzeitig Kosteneinsparungen zu realisieren. Wir freuen uns darauf, mit vielen weiteren Weltmarktführern zusammenzuarbeiten, um auf Solarenergie umzustellen und einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft zu leisten."



Er fügte hinzu: "Wir begrüßen den Trend, dass Solardachanlagen bei führenden Unternehmen immer beliebter werden. Neben Knorr-Bremse haben sich andere europäische Unternehmen für unsere Solarlösungen an ihren indischen Standorten entschieden, darunter Vulkan Group, Carl Zeiss, Konecranes, Carlsberg und SKF Group."



Paramjit Singh Chadha, Geschäftsführer von Knorr-Bremse Systems, merkte an: "Dies ist weltweit eines der ersten Werke der Knorr-Bremse Group, die mit einer Solardachanlage ausgestattet werden. Als Weltkonzern sind wir stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Implementierung verantwortungsbewusster Geschäftspraktiken. Wir sind überzeugt, dass wir dank Solarkraft die Kohlendioxidemissionen reduzieren können, und schätzen, dass wir mit dieser Anlage pro Jahr 3,4 Mio. INR einsparen können. Wir freuen uns auf eine langjährige Partnerschaft mit CleanMax Solar als unseren Partner für Nachhaltigkeit und die Realisierung gleichartiger Lösungen an anderen Standorten."



Informationen zu CleanMax Solar:



CleanMax Solar ist der größte indische Anbieter von standortnahen Solarenergieanlagen. CleanMax Solar wurde 2011 gegründet und hat bislang mehr als 250 Projekte bei über 70 Geschäftskunden mit einer Standortkapazität von insgesamt mehr als 100 MW erfolgreich installiert. CleanMax Solar ist seit drei Jahren in Folge Indiens führender Entwickler von Solardachanlagen mit einem Marktanteil von 24 Prozent (laut Bericht von Bridge to India, Mai 2017). CleanMax Solar hat Karnatakas ersten Open-Access-Solarpark mit einer Kapazität von 30 MW im Bezirk Tumkur errichtet und betreibt mehrere Solarparks, die Geschäftskunden in den Bundesstaaten Karnataka und Tamil Nadu mit einer kombinierten Stromkapazität von mehr als 200 MW auf Open-Access-Basis versorgen.



Seine Hauptkunden sind Firmen und Institutionen in Sektoren wie Automobile, Bildung, Pharmazie, Nahrungsmittel & Getränke und Informationstechnologie. Das Unternehmen entwickelt schlüsselfertige Projekte, die Stromversorgung läuft auf Per-kWh-Basis unter langfristigen Stromabnahmeverträgen zu Preisen, die unter den vorherrschenden Netztarifen liegen. CleanMax Solar wurde 2016 vom indischen Ministerium für neue und erneuerbare Energien mit National Excellence Awards in den Kategorien Rooftop Solar Developer and Rooftop Solar EPC Player ausgezeichnet. 2017 folgte der National Award für kontinuierliche Spitzenleistung in der Solarenergie vom World CSR-Forum. CleanMax erhielt zudem bei der Renewable Energy Exposition (REI) 2017 den Preis als Best Rooftop Solar Player.



Informationen zu Knorr-Bremse:



Der Knorr-Bremse Konzern ist weltweit der führende Hersteller von Bremssystemen und Lieferant von Zusatzsystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. 2016 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von rund 5,5 Mrd. Euro. Ca. 25.000 Mitarbeiter in 30 Ländern beschäftigen sich mit der Entwicklung, Herstellung und Instandhaltung von Brems-, Einstiegs-, Steuerungs- und Energieversorgungssystemen, HLK- und Fahrerassistenzsystemen sowie Lenksystemen, Antriebsstrang- und Getriebesteuerungslösungen. Als technologischer Schrittmacher leistet das Unternehmen seit 1905 mit seinen Produkten einen maßgeblichen Beitrag zur höheren Sicherheit im Straßen- und Schienenverkehr. Jedes Jahr vertrauen mehr als eine Milliarde Menschen rund um den Globus auf Systeme von Knorr-Bremse.



