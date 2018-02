So kann es beispielsweise in Laborbereichen der Forschung und Entwicklung, wie sie in der Industrie oder an Hochschulen bzw. Universitäten betrieben werden, zu Sonderfällen kommen. Derartige Fälle sind nicht immer eins zu eins in einer Norm abgebildet. An dieser Stelle befassen wir uns mit einem derartigen, konkreten Beispiel. In einem Halbleiteranalytik-Labor wird mit periodischen Impulsen an Versuchsschaltungen gearbeitet. Hierfür kommt z.?B. ein sogenannter 8114A-High-Power-Pulse-Generator, 100?V?/?2?A, zum Einsatz. Die Laborbetreiber stellen sich nun die Frage, für welchen Parameter bzw. deren Höhe der Puls als gefährlich eingestuft werden muss. Infrage kämen z.?B. die Parameter Pulsspannung, Pulsbreite oder Frequenz. Der zuvor genannte 8114A-High-Power-Pulse-Generator weist z.B. als typische Parameter auf: 0,1?…?100?µs Pulsbreite, 0,01?…?1?% Dutycycle, Pulsspannung bis 50?V.

In der VDE 0104 heißt es hierzu unter Punkt 1.2 »Anwendungsbereich (…) c): Bei Frequenzen über 500 Hz sind die national festgelegten Spannungs- und Stromwerte anzuwenden. Sind national keine Werte festgelegt, können Richtwerte für zulässige Körperströme und Berührungsspannungen der Tabelle A.1 entnommen werden.« Die Tabelle A.1 gibt allerdings nur Auskunft über sinusförmige Spannungen/Ströme. Unter Punkt 1.2 b) gibt es einen maximalen Effektivwert von 3?mA AC über einen induktionsfreien Widerstand 2?kO. Allerdings existiert hier die Einschränkung bis 500?Hz.

Die Laborbetreiber sind nun verunsichert, da eine Gefährdung mit steigender Frequenz theoretisch ja sinken müsste. Der Power-Pulse-Generator ist im Fehlerfall einer Körperdurchströmung nicht mit 50?O (Normalfall), sondern mit 2?kO belastet. Das führt theoretisch zu einer höheren Spannung, als sie vom Anwender eingestellt wurde.

Betrachtet man den zuvor erwähnten Punkt 1.2 d), so fällt auf, dass es sich ja um sehr schnell wiederholende Pulse handelt. Im Folgenden wollen wir nun die tatsächlichen Gefahren dieser Situation analysieren.

Schutz gegen elektrischen Schlag

In der Norm DIN EN 61140 (VDE 0140-1) »Schutz gegen elektrischen Schlag« sind im Abschnitt 4 grundsätzliche Anforderungen für den Schutz gegen elektrischen Schlag aufgeführt. Der Begriff »elektrischer Schlag« umfasst physiologische Wirkungen, die von einem elektrischen Strom durch den Körper eines Menschen oder Nutztieres hervorgerufen werden. Als physiologische Wirkungen genannt sind Wahrnehmungen, leichte bis schmerzhafte Muskelverkrampfungen, Schwierigkeiten bei der Atmung, Störung der Herzfunktionen, Bewegungsunfähigkeit, Herzstillstand, Atmungsstillstand, Verbrennungen oder Zerstörung des Zellgewebes. Es wird zwischen gefährlichen (z.?B. Herzkammerflimmern, Verbrennungen, Atmungsstillstand) und ungefährlichen (z.?B. Muskelverkrampfung, Wahrnehmung) physiologischen Wirkungen unterschieden.

Im Allgemeinen wird hier für 50-Hz-Wechselstromversorgungssysteme eine Berührungsspannung >?50?V als gefährlich betrachtet. Für DC-Stromversorgungssysteme liegt eine gefährliche Berührungsspannung >?120?V vor. Zur Realisierung des Fehlerschutzes (Schutz bei indirektem Berühren) mit Schutzeinrichtungen (Überstrom-Schutzeinrichtungen) sind in der Errichtungsbestimmung DIN VDE 0100-410 »Schutz gegen elektrischen Schlag« in Tabelle 41.1 Abschaltzeiten gegeben, die eingehalten werden müssen, wenn Endstromkreise aus AC-Stromversorgungssystemen mit einer Spannung >?50?V oder aus DC-Stromversorgungssystemen mit einer Spannung >?120?V versorgt werden. Zudem ist in Endstromkreisen, die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung vorgesehen sind, ein zusätzlicher Schutz mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit Bemessungsfehlerströmen =?30?mA zu realisieren.

Betrieb von elektrischen Anlagen und Prüfanlagen

In der Norm DIN VDE 0105-100 »Betrieb von elektrischen Anlagen - Allgemeine Festlegungen« ist im Abschnitt 6.3 »Arbeiten unter Spannung« aufgeführt, dass i.d.R. keine technischen oder organisatorischen Maßnahmen erforderlich sind, wenn ...

