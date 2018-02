Gegen 6:30 Uhr hatte es noch nach einem rabenschwarzen Handelstag in Frankfurt ausgesehen. Doch der ganz große Crash ist bislang ausgeblieben. Gegen 11:00 Uhr notiert der DAX oberhalb von 12.400 Punkten und folglich oberhalb des alten Hochs bei 12.390 Zählern. In den letzten Minuten ist die Erholung allerdings etwas ins Stocken geraten. Offensichtlich will man in Frankfurt erst einmal abwarten, wie die US-Amerikaner über Nacht den Schock vom Vortag verdaut haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...