Gefährlicher Wintersport - vor der Abfahrt Versicherungen prüfen

Viele tausende verunglücken beim Wintersport mehr oder minder schwer, was das berühmte Beispiel von Michael Schumacher vor einigen Jahr zeigt. In den bevorstehenden Faschingsferien erhöht sich zudem Gefahr, da dann die Pisten besonders voll sind. Nach Unfällen drohen Schadenersatzklagen Dritter oder eigene Einkommensausfälle. Aber nicht jeder ist so vermögend, dass die damit verbundenen Kosten ohne Versicherungen problemlos getragen werden können. Daher sollte vor der Ausübung des Wintersports nach Ansicht der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) der Versicherungsschutz überprüft werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...