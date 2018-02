Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gewinneinbruch bei der Munich Re im vergangenen Jahr soll ein Ausreißer bleiben. Für 2018 erhofft sich das Management wieder ein Nettoergebnis von über 2 Milliarden Euro. "Wir erwarten für 2018 natürlich einen Gewinn wieder in dem Bereich, an den wir uns zuvor gewöhnt hatten, und der nicht durch eine solch hohe Schadensbelastung wie im vergangenen Jahr geprägt war", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider in einer Telefonkonferenz. Quantifizieren wollte er den Ausblick allerdings nicht. Er vertröstete die Zuhörer auf die Bilanzpressekonferenz am 15. März.

Als Einordnung verwies er auf die ursprüngliche Prognose für 2017 von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro. "Vielleicht geht da noch was on top", so Schneider. "2,0 Milliarden war für uns immer so etwas wie ein Boden."

Wegen der Wirbelstürme Harvey, Irma und Maria, die in der Karibik und an einigen US-Küsten verheerende Schäden angerichtet haben, und Belastungen aus Erdbeben in Mexiko sowie Waldbränden in Kalifornien hat die Munich Re 2017 einen massiven Gewinneinbruch auf 375 Millionen von 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr erlitten. So eine Schadensbelastung könne immer passieren. "Das ist unser Geschäft, dafür sind wir da."

Die Schadensbelastungen aus den Waldbränden in Kalifornien im vierten Quartal bezifferte Schneider auf "fast 500 Millionen Euro."

Die Schäden aus dem Sturmtief "Friederike", das im Januar über Westeuropa hinweggefegt ist, kann Schneider bislang noch nicht quantifizieren. Er sprach vorläufig von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

