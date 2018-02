Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca nach Jahreszahlen von 5250 auf 5300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2018 werde für den britischen Pharmakonzern das Jahr, in dem mehrere entwickelte Wirkstoffe finanziellen Erfolg bringen dürften, schrieb Analyst Mark Belsey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. AstraZeneca dürfte trotz negativer Währungseffekte die operative Marge bis zum Jahr 2020 auf 30 Prozent steigern./edh/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0058 2018-02-06/11:27

ISIN: GB0009895292