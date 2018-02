Nachdem Investoren schon die letzten Tage starke Nerven beweisen mussten, ging es gestern Abend bei DAX, S&P 500 und Co. nochmal so richtig bergab. Der Dow Jones verbuchte - punktemäßig betrachtet - sogar seinen größten Tagesverlust in der Geschichte.

Was waren die Auslöser?

Hier kam es vermutlich zur Kombination mehrerer Auslöser. Besonders der US-Markt ist die letzten Monate sehr gut gelaufen und konnte im Januar nochmals richtig den Turbo zünden. Das brachte allerdings auch sehr hohe Erwartungen der Marktteilnehmer mit sich, die teils nicht erfüllt wurden.



Durch die Signalisierung von möglichen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank verschärfte sich die Situation weiter und endete ...

